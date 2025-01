Απελευθερώθηκαν από την Χαμάς χθες, Κυριακή 19 ιανουαρίου, τρεις ισραηλινές όμηροι, έπειτα από 15 μήνες που πέρασαν κρατούμενες στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απελευθέρωσή τους αποτελεί μέρος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

Σε καθέναν από τις τρεις ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς δόθηκε μια παράξενη σακούλα πριν παραδοθούν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ η οργάνωση κυκλοφόρησε ένα εξίσου παράξενο προπαγανδιστικό βίντεο με την επιστροφή τους, σημειώνει η New York Post.

Οι σακούλες περιείχαν «δώρα και αναμνηστικά», τα οποία περιελάμβαναν φωτογραφίες τους στην αιχμαλωσία, μια αναμνηστική φωτογραφία της ίδιας της Γάζας και κάποιου είδους πιστοποιητικό, ανέφερε το ισραηλινό πρακτορείο Ynet.

Hamas releases a propaganda video showing the release of hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher from captivity in the Gaza Strip earlier today.

The video shows Hamas operatives giving the hostages «gift bags» before they were freed. The bags reportedly… pic.twitter.com/wWzqMzUQHL

