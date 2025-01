Οι εγκατεστημένες από τη Μόσχα αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία ουκρανική χερσόνησο Κριμαία εξέφρασαν σήμερα φόβους ότι τεράστιες ποσότητες μαζούτ θα φτάσουν στις ακτές της χερσονήσου, καθώς η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από τη βύθιση δύο τάνκερ στις 15 Δεκεμβρίου συνεχίζει να εξαπλώνεται στη θαλάσσια περιοχή, σε μια εκτεταμένη οικολογική καταστροφή.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η κατάσταση να επιδεινωθεί και η κλίμακα της κρίσης να γίνει συγκρίσιμη με αυτή στη ρωσική περιοχή Κρασνοντάρ», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Δείτε σχετικό βίντεο για την κατάσταση στην Κριμαία:

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, που δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 26% διέρρευσε στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση η οποία έπληξε αρχικά τις ακτές της περιοχής Κρασνοντάρ.

One of Russia’s decrepit old tankers, reportedly fully loaded with oil is currently breaking apart in bad weather near the coast of Crimea. pic.twitter.com/C3aa8TN1h0

— KyivPost (@KyivPost) December 15, 2024