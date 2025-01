Σοκαριστικός τραυματισμός στο ΝΒΑ – Αποχώρησε με φορειο ο Άιβι (vid)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν μία εύκολη νίκη επί των Ορλάντο Μάτζικ καθώς με 105-96. Παρόλα αυτά, η ομάδα από το Ντιτρόιτ νικητές ωστόσο στην αρχή της τελευταίας περιόδου είδαν τον Τζέιντεν Άιβι να αποχωρεί από το παρκέ με φορείο στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Ο 22χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο ενώ προσπαθούσε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Κατά την διεκδίκηση της, ο γκαρντ των Μάτζικ, Κόουλ Άντονι, άθελά του πλάκωσε το πόδι του Άιβι με αποτέλεσμα να του γυρίσει.

Awful scene in Detroit. Jaden Ivy taken off court on a stretcher. Ankle got caught underneath Magic’s Anthony. Damn it.🙏🏻 pic.twitter.com/aAeWwSnZ1C

— KWAPT (@KWAPT) January 2, 2025