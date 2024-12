Τζάστιν Μπαλντόνι: Αφαίρεση βραβείου γυναικείας αλληλεγγύης μετά τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι

Ο Τζάστιν Μπλαντόνι είχε τιμηθεί δύο εβδομάδεςς πριν κατηγορηθεί από την Μπλέικ Λάιβλι για τη «δημόσια υποσήριξη του και συμπόνια στην υπεράσπιση των γυναικών».

Το βραβείο γυναικείας αλληλεγγύης του Τζάστιν Μπαλντόνι είχε δοθεί από την οργάνωση Vital Voices Global Partnership, μιας ΜΚΟ που αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών και θέλει να καλλιεργήσει τις επόμενες, δυνατές, φωνές τους.

Ωστόσο μετά τις καταγγελίες εναντίον του από τη συμπρωταγωνίστρια του Μπλέικ Λάιβλι για κακοποιητική συμπεριφορά, το βραβείο αφαιρέθηκε.

Οι συνέπειες από την καταγγελία βόμβα της Μπλέικ Λάιβλι που κατατέθηκε την Παρασκευή εναντίον του σκηνοθέτη, συμπρωταγωνιστή και εκτελεστικού παραγωγού της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου It Ends With Us συνεχίζονται.

«Το Βραβείο Voices of Solidarity τιμά αξιόλογους άνδρες που επέδειξαν θάρρος και συμπόνια υπερασπίζοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωση τη Δευτέρα.

«Στις 9 Δεκεμβρίου 2024, αναγνωρίσαμε τον Τζάστιν Μπαλντόνι με αυτό το βραβείο. Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, μάθαμε μέσα από ειδησεογραφικά ρεπορτάζ για μια μήνυση που άσκησε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Μπλαντόνι, η οποία είναι ανησυχητική και καταγγέλλει αποκρουστική συμπεριφορά. Οι επικοινωνίες μεταξύ του Τζάστιν Μπαλντόνι και της επικοινωνιακής του ομάδας που περιλαμβάνονται στη μήνυση –και η προσπάθεια δυσφήμισης που φανερώνουν– είναι από μόνες τους αντίθετες με τις αξίες της Vital Voices και το πνεύμα του Βραβείου. Ενημερώσαμε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για την ακύρωση της βράβευσης του» αναφέρει η ανακοίνωση.

Μετά τη βράβευση ο Τζάστιν Μπαλντόνι είχε δηλώσει «βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη» και καλούσε τις επόμενες γενιές ανδρών να συνεχίσουν την προσπάθεια για ένα πιο δίκαιο κόσμο.

«Η ελπίδα μου είναι ότι μπορούμε να διδάξουμε στα αγόρια μας, όσο είναι ακόμα μικρά, ότι η ευπάθεια είναι δύναμη, η ευαισθησία είναι υπερδύναμη και η ενσυναίσθηση τα κάνει ισχυρά», ανέφερε στην ανάρτηση.

Μετά την αφαίρεση του βραβείου ο Τζάστιν Μπαλντόνι δεν έχει κάνει κάποια δήλωση.

Ο εκπρόσωπος Τζάστιν Μπαλντόνι παραδέχεται ότι η ομάδα δημοσίων σχέσεων «καταφέρθηκε» κατά της Μπλέικ Λάιβλι αλλά ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια δυσφήμισης και δεν συμφωνεί με τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική παρενόχληση.

Στην καταγγελία της η Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι ένα «τοξικό εργασιακό περιβάλλον σεξουαλικής παρενόχλησης στα γυρίσματα του It Ends With Us καλλιεργήθηκε από τον Μπαλντόνι και τους συνεργάτες του» και κατηγορεί τον ίδιο και την ομάδα δημοσίων σχέσεών του για «σκόπιμη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης μετά την κυκλοφορία της ταινίας».

Στον απόηχο των καταγγελιών της εναντίον του Μπαλντόνι, η Μπλέικ Λάιβλι έχει ισχυρή υποστήριξη από τη συγγραφέα It Ends With Us Κόλιν Χούβερ και από πολλούς star και συνεργάτες της.

Ανάμεσα τους είναι οι Άμπερ Χερντ, Γκουίνεθ Πάλτροου και άλλοι.

H πρώτη εμφάνιση του μετά την καταιγίδα

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, 40, απαθαντίστηκε για πρώτη φορά μετά τις καταγγελίες εις βάρος του με τη σύζυγο του, Έμιλι Μπαντόνι, στο Μπέβερλι Χιλς.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2013 μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης, έχει δύο παιδιά, την 9χρονη Μάγια και τον 7χρονο Μάξγουελ.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι είναι πλέον χωρίς ατζέντη καθώς το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.