Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Βαρκελώνη, ζητώντας να μειωθούν τα ενοίκια

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στη Βαρκελώνη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα ενώσεων και συλλόγων ενοικιαστών, για να ζητήσουν τη μείωση των ενοικίων, αλλά και να καταγγείλουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση καταλύματος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας.

Οι διαδηλωτές, που είχαν τη στήριξη κομμάτων της Αριστεράς και των συνδικάτων CCOO και UGT, συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα στο κέντρο της Βαρκελώνης. Στην κορυφή της πορείας, ένα τεράστιο πανό έγραφε το σύνθημα «Αξιοπρεπές κατάλυμα για όλους».

Ja no queda cap dubte que la manifestació per reclamar lloguers dignes a #Barcelona és històrica. Els primers recomptes ens indiquen que hi ha desenes de milers de persones recorrent els carrers de la ciutat. #23N #AbaixemElsLloguers #ShaAcabat pic.twitter.com/sdu0oUhUT3

— Directa (@La_Directa) November 23, 2024