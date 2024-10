Κατέρρευσε κομμάτι προβλήτας στην Τζόρτζια - Τουλάχιστον επτά νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Τζόρτζια όταν κατέρρευσε μέρος προβλήτας σε προκυμαία όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο εορτασμού στο νησί Σάπελο στην πολιτεία, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έπεσαν στο νερό» όταν κατέρρευσε η στενή γέφυρα πρόσβασης στο φέρι στην Τζόρτζια. «Ως τώρα, ο αριθμός των θυμάτων είναι επτά και ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός», ανακοίνωσαν οι πολιτειακές αρχές.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην προκυμαία όπου δένουν πλοία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με το νησί, όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση της μικρής κοινότητας των Gullah Geechee, που αποτελείται από απογόνους Αφρικανών που είχαν μεταφερθεί σκλάβοι σε παραθαλάσσιες φυτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, τουλάχιστον έξι από αυτούς με κρίσιμα τραύματα. Μια ομάδα μηχανικών και ειδικών σε θέματα κατασκευών αναμένεται σήμερα να ξεκινήσει τις έρευνες για να διευκρινιστεί ο λόγος που η στενή γέφυρα κατέρρευσε. Πάντως, δεν υπήρξε σύγκρουση με σκάφος ή οτιδήποτε άλλο.

At least 7 dead, multiple injured after gangway collapses on GA’s Sapelo Island. At least 20 people went into water around 4:30 p.m., the agency said in a stmt. The number of people injured is not yet known. Sapelo Island is located about 70 miles south of Savannah, Georgia.😖 pic.twitter.com/0ZS2A8d6cD — Sumner (@renmusb1) October 20, 2024

Τζο Μπάιντεν: «Διαθέσιμη οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν»

«Αυτός που θα έπρεπε να είναι χαρούμενος εορτασμός του πολιτισμού και της ιστορίας μετατράπηκε σε τραγωδία», σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του στα σωστικά συνεργεία, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η ομάδα του θα παραμείνει σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμη να τους διαθέσει «οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπράιαν Κεμπ, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X, τονίζοντας πως σωστικά συνεργεία παραμένουν στο σημείο. Όπως διευκρίνισαν και οι Αρχές, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Marty, the girls, and I are heartbroken by today’s tragedy on Sapelo Island. As state and local first responders continue to work this active scene, we ask that all Georgians join us in praying for those lost, for those still in harm’s way, and for their families. — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) October 19, 2024

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα και σκάφη με σόναρ πλευρικής σάρωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φυσικών Πόρων. Η στενή γέφυρα συνέδεε μια εξωτερική αποβάθρα όπου οι άνθρωποι επιβιβάζονται στο πλοίο με μια άλλη αποβάθρα στη στεριά.

Απομονωμένοι πάνω σε διάσπαρτα νησιά και λωρίδες γης σε υγροβιότοπους κατά μήκος των ακτών στον Ατλαντικό, οι πρόγονοι των Gullah Geechee αξιοποιούσαν τους πόρους που τους πρόσφερε η γη και η θάλασσα. Δημιούργησαν δικό τους πολιτισμό, βασισμένο στις ρίζες τους, και ακόμη και δική τους κρεολική γλώσσα.

7 people are dead after a dock collapsed on Sapelo Island(outside of Savannah), Georgia. At least 20 people went into the water and they are working to determined injuries. pic.twitter.com/8XKF5pte8K — News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) October 20, 2024

Τζόρτζια: Η ιστορία του Σάπελο

Το νησί Σάπελο βρίσκεται περίπου 97 χιλιόμετρα νότια της Σαβάνα και είναι προσβάσιμο από την ηπειρωτική χώρα με πλοίο. Η κοινότητα με τους χωματόδρομους και τα ταπεινά σπίτια ιδρύθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο από πρώην σκλάβους της βαμβακοφυτείας του Τόμας Σπάλντινγκ.

Οι απόγονοι των σκλάβων του Hogg Hummock είναι εξαιρετικά δεμένοι μεταξύ τους. «Όλοι είναι οικογένεια και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους», δήλωσε ο Ρότζερ Λότσον, το μοναδικό μαύρο μέλος του συμβουλίου της κομητείας McIntosh. «Σε οποιαδήποτε τραγωδία, ειδικά όπως αυτή, είναι όλοι ένα. Είναι όλοι ενωμένοι. Όλοι νιώθουν τον ίδιο πόνο».

Οι μελετητές λένε ότι ο διαχωρισμός τους από την ηπειρωτική χώρα έκανε τους κατοίκους να διατηρήσουν μεγάλο μέρος της αφρικανικής κληρονομιάς τους, από τη μοναδική τους διάλεκτο μέχρι δεξιότητες και τέχνες όπως το ψάρεμα με χυτό δίχτυ και το πλέξιμο καλαθιών.