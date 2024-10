Η Εθνική Ελλάδας έζησε την περασμένη Πέμπτη (10/10) ιστορικές στιγμές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επιτεύχθηκε ένα σπουδαίο «διπλό» στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής στο Group 2 της League B του Nations League μετά το 1-2 επί της ομάδας του Λι Κάρσλεϊ.

Πλέον, η Εθνική μας έχει το πάνω χέρι για την κατάκτηση της πρωτιάς και την άνοδο στη League A του Nations League. Επίσης, μόνο και μόνο με αυτή τη νίκη η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς ανέβηκε από την 24η στη 22η θέση. Ενώ παράλληλα ανέβηκε 46η από 48η παγκοσμίως. Η 22η θέση δίνει στην Ελλάδα ακόμα περισσότερες δυνατότητες για να μπει στο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αν και τα πράγματα θα είναι 100% ξεκάθαρα μετά την ολοκλήρωση του Nations League.

Greece 🇬🇷 is the winner of the night, adding +12 pts in FIFA ranking, jumping 2 places to 22nd!

Norway 🇳🇴 added important +8 pts but stayed on 23rd.

Czechia 🇨🇿 dropped 2 places to 24th.

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 climbed 1 spot and is now 1st under the Pot 2 line as Slovenia 🇸🇮 lost points. pic.twitter.com/GRTFQF8CTZ

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 10, 2024