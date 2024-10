Προπονητής της Σέφιλντ για Μπάλντοκ: «Μία τεράστια προσωπικότητα, οι παίκτες έχασαν έναν αδελφό τους» (vid)

Η είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ έκανε τον γύρο του κόσμου βυθίζοντας στην θλίψη τους πάντες και ειδικότερα τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο προπονητής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουάιλντερ, μίλησε για τον άτυχο ποδοσφαιριστή αναφέροντας πως ήταν τεράστια προσωπικότητα και πως οι παίκτες έχασαν έναν αδερφό.

Manager Chris Wilder has shared the following tribute to George Baldock. pic.twitter.com/GFgsh1ggvp

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 11, 2024