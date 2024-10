Η Ρωσία δέχτηκε σφοδρή εναέρια επίθεση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ και σε αποθήκες καυσίμων και κατευθυνόμενων βομβών στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα στο Reuters ουκρανική πηγή στον τομέα της ασφάλειας.

Η πηγή ανέφερε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), συνεχίζει τις δράσεις για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη και κατευθυνόμενες βόμβες για να επιτίθεται σε ουκρανικές πόλεις, και ότι οι επιθέσεις σε ρωσικά αεροδρόμια θα συνεχισθούν.

Borisoglebsk airfield 🔥🔥🔥

🫡 «SBU continues to take active measures to reduce the enemy’s ability to terrorize peaceful Ukrainian cities with fighter jets and anti-aircraft missiles. The demilitarization of Russian military airfields will continue.» https://t.co/HlqTHN7deD pic.twitter.com/SrURzWVcNQ

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 3, 2024