Grand Prix Σιγκαπούρης: Pole position για τον Νόρις (pics)

Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δείξει στους τελευταίους αγώνες η McLaren, ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε την pole position ενόψει του αυριανού (22/9) Grand Prix της Σιγκαπούρης, 18ου αγώνα της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο τρίτο και τελευταίο σκέλος των επίσημων δοκιμαστικών, το οποίο σημαδεύτηκε από το ατύχημα του Κάρλος Σάινθ, που είχε ως συνέπεια να διακοπεί η διαδικασία για περίπου 15 λεπτά.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SINGAPORE 🤩

A dazzling lap from the McLaren driver ✨ Max Verstappen joins Norris on the front row, Lewis Hamilton will start Sunday’s race from third 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OmjvyYWgei

— Formula 1 (@F1) September 21, 2024