Νέος αντιπρόεδρος του Ιράν, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ονόμασε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, αρχιτέκτονα της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας από ιρανικής πλευράς, τον Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, αντιπρόεδρο και σύμβουλό του για τις στρατηγικές υποθέσεις, μετέδωσε χθες Πέμπτη επίσημο ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Στη θέση αυτή «θα είστε αρμόδιος για να παρακολουθείτε τις μείζονες εθνικές και διεθνείς εξελίξεις καθώς και τον βαθμό επιτυχίας στην επίτευξη των στόχων» της κυβέρνησης, ανέφερε ο Πεζεσκιάν στην επιστολή με την οποία ονόμασε τον Ζαρίφ στο αξίωμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Θεωρούμενος ως προσκείμενος στους μεταρρυθμιστές, πάντως ως πρότινος χωρίς ανοικτή στράτευση, ο Ζαρίφ υπήρξε επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας από το 2013 ως το 2021, επί των ημερών του χαρακτηριζόμενου μετριοπαθούς Χασάν Ρουχανί στην προεδρία.

Former Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif was appointed as the strategic deputy of the Iranian president Masoud Pezeshkian. pic.twitter.com/NMlwNZpFyW

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) August 2, 2024