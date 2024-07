Ομοσπονδία της Κροατίας: «Σάριτς και Ζούμπατς δέχθηκαν επίθεση και αμύνθηκαν»

Οι Ντάριο Σάριτς και Ίβιτσα Ζούμπατς πρωταγωνίστησαν σε καυγά σε νυχτερινό club της παραλιακής τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/7) μετά την ήττα της Κροατίας από την Ελλάδα στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά στο ΣΕΦ.

Αρχικά, ο Ζούμπατς φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν να πιάνεται στα χέρια με θαμώνες του μαγαζιού, με τους άνδρες ασφαλείας να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση. Ο Σάριτς προσπάθησε να βοηθήσει τον Ζούμπατς, ο οποίος όμως φαίνεται να χτυπήθηκε από άλλο άτομο. Μάλιστα κάποιος του έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον έριξε στο έδαφος.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα διεθνή Μέσα, η κροατική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης πήρε θέση τονίζοντας ότι οι δύο Κροάτες διεθνείς βρισκόντουσαν σε άμυνα, αφού πρώτα τους επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά θαμώνες του μαγαζιού.

«Απαντώντας σε πολλά ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα η Κροατική Ένωση Καλαθοσφαίρισης απαντά ως εξής:

Μετά τον τελικό αγώνα του Ολυμπιακού προκριματικού τουρνουά στην Ελλάδα και ένα κοινό δείπνο, ο προπονητής ευχαρίστησε τους παίκτες για την πολύ καλή προσπάθειά τους και στην συνέχεια τους άφησε ελεύθερους, υπολογίζοντας ότι δεν υπήρχε κοινή επιστροφή στο Ζάγκρεμπ, αλλά σε διάφορους προορισμούς σύμφωνα με τις ανάγκες των παικτών.

Μετά από πολλές εβδομάδες δύσκολων προετοιμασιών και αγώνων, οι παίκτες αποφάσισαν να κάνουν μια αποχαιρετιστήρια συγκέντρωση πριν επιστρέψουν στα σπίτια ή τους συλλόγους τους. Ενώ βρίσκονταν σε ένα από τα κλαμπ της Αθήνας, κάποιοι παίκτες μας δέχθηκαν επίθεση πρώτα φραστική και μετά σωματική, κάτι που φυσικά τους έκανε να αμυνθούν. Ήταν ένα βραχύβιο περιστατικό που διεκόπη από την παρέμβαση των σεκιούριτι».

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn

— michael j. babcock (@mikejbabcock) July 8, 2024