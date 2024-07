Χαμός στην Τeam USA: «Είμαι η πρώτη επιλογή – Να μάθουν να παίζουν γύρω μου» (vid)

Μετά την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Φιλιππίνων οι άνθρωποι των ΗΠΑ αποφάσισαν να συγκεντρώσουν ξανά τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη και να δημιουργήσουν μια υπερομάδα με αθλητές όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ και ο Καουάι Λέοναρντ.

Ωστόσο, ο Άντονι Έντουαρντς, που είναι κι εκείνος στην ομάδα, φαίνεται πως πιστεύει πολύ στις ικανότητές του καθώς σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ακόμα η πρώτη επιλογή (όπως στο Παγκόσμιο) και ότι οι υπόλοιποι πρέπει να μάθουν να παίζουν γύρω του.

«Ακόμα είμαι η πρώτη επιλογή. Μπορεί να το βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να μάθουν να παίζουν γύρω μου. Έτσι νιώθω».

Timberwolves’ Anthony Edwards on how he fits in with USA Basketball Olympic team: “I’m still the number one option. Y’all might look at it differently. … They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.” pic.twitter.com/Cga5kTiR2J

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 7, 2024