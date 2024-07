Βούρκωσε ο Γιάννης στην αποθέωση του κόσμου (vid)

Η Ελλάδα είναι στους Ολυμπιακους Αγώνες του Παρισιού. Η ομαδάρα του Βασίλη Σπανούλη έκαμψε την αντίσταση της Κροατίας στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά με 80-69 και ετοιμάζει… βαλίτσες για το Παρίσι.

Οι Έλληνες φίλαθλοι μετά το τέλος του παιχνιδιού φώναζαν ρυθμικά το όνομά του αποθεώνοντας τον, με τον Γιάννη να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε τα δάκρυά του και βουρκώνoντας ευχαρίστησε το κοινό που τον αποθέωνε σε κάθε ευκαιρία μετά την πρόκριση της Ελλάδας στο Ολυμπιακούς Αγώνες.

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024