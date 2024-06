Ξεκίνησε το Συμπόσιο της Σύμης – Παπανδρέου: Να ξανασκεφτούμε τον τρόπο διακυβέρνησης του κόσμου μας

Το 26ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης φιλοξενείται φέτος στην Σάμο και οι εργασίες του ξεκίνησαν το Σάββατο 29 Ιουνίου, ενώ ολοκληρώνονται την Τετάρτη 3 Ιουλίου.

Το φετινό θέμα του Συμποσίου είναι «Prometheus Unbound: Power Re-imagined for a Demos of Peace, Equity and Sustainability, (Προμηθέας αδέσμευτος: Η εξουσία ανανεωμένη για ένα δόγμα ειρήνης, ισότητας και βιωσιμότητας) και επικεντρώνεται στα καίρια ζητήματα και τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση, οι επιπτώσεις και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις με έμφαση στις περιοχές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών παγκοσμίως.

Η επίσημη έναρξη του Συμποσίου έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ανατολικής Σάμου, όπου ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου καλωσόρισε στην Σάμο, στην πατρίδα του θρυλικού Πυθαγόρα, όλους τους καλεσμένους και ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Πάρη Παπαγεωργίου, για την φιλοξενία.

«Να ξανασκεφτούμε τον τρόπο διακυβέρνησης»

«Ελπίζουμε ότι το Συμπόσιό μας θα μας προκαλέσει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο διακυβέρνησης του κόσμου μας. Πώς ελέγχουμε τις τεράστιες δυνάμεις και τους πόρους που έχουμε δημιουργήσει; Ποιες είναι οι ηθικές προκλήσεις; Πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν για το κοινό καλό; Τι είναι μια καλή κοινωνία; Μια ακμάζουσα ζωή; Μια δίκαιη κοινωνία; Όπως θα αναρωτιόταν ο Αριστοτέλης. Τελικά, ποιος ελέγχει αυτές τις δυνάμεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου, κάνοντας λόγο για «μοα βαθιά πολιτική ερώτηση που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας».

«Ένας από τους σκοπούς της δημοκρατίας, ήταν να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχε συγκέντρωση και κατάχρηση εξουσίας. Καθώς εμβαθύνουμε σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις, σας ενθαρρύνω να συμμετέχετε ενεργά, αντλώντας από και συμβάλλοντας στη συλλογική μας σοφία», κάλεσε τους προσκεκλημένους από τα Βαλκάνια και την Τουρκία.

«Όταν επιστρέψετε σπίτι σας, ελπίζω ότι θα πάρετε μαζί σας νέες αντιλήψεις, νέες φιλίες και εφαρμόσιμες ιδέες για να αλλάξετε και εμπλουτίσετε τις ζωές και τις κοινωνίες μας», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων είναι ο Αλμπίν Κούρτι, πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, ο καθηγητής Ίβο Γιόσιποβιτς, πρώην πρόεδρος της Κροατίας, καθώς και ο Ζουλφού Λιβανελί, υποστηρικτής των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των δημοκρατικών αξιών.

«Η παρουσία τους τονίζει την κοινή μας αφοσίωση στην ειρήνη και τον διάλογο, ζωτικής σημασίας σε μια εποχή σημαδεμένη από βία και διχόνοια. Αυτό το Συμπόσιο λειτουργεί ως παγκόσμιο κάλεσμα για ενότητα, σεβασμό και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους Τούρκους καλεσμένους, όπως «ο Αχμέτ Αράς, δήμαρχος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μούγλα, ο Ομέρ Γκιουνέλ, δήμαρχος του Κουσάντασι και η δήμαρχο Εφέσου, Filiz Cercioglu, που δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά θα μας υποδεχθεί στο Κουσάντασι. Ανυπομονούμε για τη θερμή φιλοξενία τους την ερχόμενη Τρίτη. Ειδικές ευχαριστίες επίσης, στην Σουλέ Μπουτζάκ και την οικογένειά της, των οποίων η πολύτιμη βοήθεια έκανε δυνατή την προσεχή μας επίσκεψη στην Τουρκία», όπως είπε.