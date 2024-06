Μια ιστορική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια ιστορική μέρα για την Ευρώπη. Η πρώτη μείωση των επιτοκίων από το 2019 συνέπεσε με τον εορτασμό της D Day, της απόβασης στη Νορμανδία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε αποτίοντας φόρο τιμής στους άντρες και της γυναίκες που θυσιάστηκαν αυτή την ημέρα για να μπορούν σήμερα, όπως είπε χαρακτηριστικά, 20 χώρες να μιλάνε ελεύθερα και να αποφασίζουν με αρμονία για την νομισματική πολιτική.

Η σημερινή απόφαση υπήρξε σχεδόν ομόφωνη, με εξαίρεση έναν κεντρικό τραπεζίτη, του οποίου δεν αποκάλυψε την ταυτότητα τον «φωτογράφισε» όμως με χιούμορ λέγοντας ότι σύντομα θα μαθευτεί καθώς θα καταθέσει δημόσια τις απόψεις του.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν δεσμεύονται σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι νομισματικής πολιτικής και θα συνεχίσουν να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση τα δεδομένα που έχουν σε κάθε συνεδρίαση.«Παραμένουμε εξαρτημένοι από τα δεδομένα και οι αποφάσεις θα παίρνονται σε κάθε συνεδρίαση» είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον αναλύσουν τα στοιχεία υπό το πρίσμα τριών κριτηρίων. Το πρώτο είναι οι προοπτικές των πληθωριστικών πιέσεων, το δεύτερο ο υποκείμενο πληθωρισμός και το τρίτο η ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

