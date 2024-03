Πέντε παίκτες της Φενέρμπαχτσε κινδυνεύουν με αποκλεισμό έως ενός χρόνου! (pics+vid)

Αντιμέτωποι με την αθλητική δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν πέντε παίκτες της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια με τους οπαδούς της Τράμπζονσπορ μετά το τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα, οι Οουστερβόλντε, Οσαγί, Γιουκσέκ, Φρεντ και Μπατσουαγί αναμένεται να απολογηθούν για τις πράξεις τους, καθώς «απάντησαν» στην επίθεση που δέχτηκαν με μπουνιές και κλωτσιές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα του τουρκικού ποδοσφαίρου οι παίκτες που προαναφέραμε κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τρεις μήνες έως έναν χρόνο.

Fenerbahçe football club players provoke Trabzonspor fans at the end of the match and make fishing moves. Although the security forces neutralized the fans entering the field, Fenerbahçe football players attacked the fans with kicks and punches. UEFA and FIFA need to take action… pic.twitter.com/Jyl1WrUtOR

— GS Sports (@Galatasports34) March 18, 2024