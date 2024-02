Η dream team του Ντι Μαρία: Άφησε εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Ποιους επέλεξε (pics+vids)

Ροσάριο Σεντράλ, Μπενφίκα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και ξανά Μπενφίκα.

Η διαδρομή του 35χρονου πλέον Άνχελ Ντι Μαρία (14/2/1988), ο οποίος στην καριέρα του έχει συνεργαστεί με τα σπουδαιότερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Κιλιάν Εμπαπέ, Νεϊμάρ, Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο και Μασεράνο.

Παίκτες που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία του αθλήματος και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους σε όσες ομάδες έχουν αγωνιστεί. Συλλόγους και εθνικές.

Με ποδοσφαιριστές που έχει συνεργαστεί τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε εθνικό, με τον Αργεντινό εξτρέμ να αφήνει εκτός 11άδας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, παρότι οι δύο τους είχαν συνεργαστεί άψογα για πολλά χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια ενδεκάδα, στην οποία όμως έβαλε δύο άλλους πρώην συμπαίκτες του στη Βασίλισσα. Τον Μαρσέλο και τον Σέρχιο Ράμος.

Πιο αναλυτικά, στη θέση του τερματοφύλακα επέλεξε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τον οποίο έχουν παίξει μαζί σε 30 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και μάλιστα πριν ένα χρόνο κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Στην τετράδα της άμυνας επέλεξε τους Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – 159 ματς), Χαβιέρ Μασεράνο (Αργεντινή – 89 παιχνίδια), Νικόλας Οταμέντι (Αργεντινή, Μπενφίκα – 108 αγώνες) και Μαρσέλο (Ρεάλ – 125 ματς). Στο κέντρο εκτός από τον εαυτό του (883 παιχνίδια καριέρας) επέλεξε επίσης τους Ρουί Κόστα (Μπενφίκα – 38 αγώνες) και Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν 110 ματς), ενώ στην τριάδα της επίθεσης έβαλε τους Κιλιάν Εμπαπέ (Παρί – 151 παιχνίδια), Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (41 – ματς) και φυσικά τον Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Παρί, 136 αναμετρήσεις, σ.σ μέσα σε παρένθεση τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε μαζί τους).

👥 Ángel Di María’s ideal starting XI of teammates he had throughout his career, he told @TyCSports 🇦🇷 pic.twitter.com/UTaPq1Wxqb

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 30, 2024