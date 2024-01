Γουίλεμ Νταφόε: Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Μετά από 150 ταινίες στη μακροχρόνια καριέρα του, ο Γουίλεμ Νταφόε τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. «Είναι τιμητικό να βρίσκομαι εδώ και να συμμετέχω σε αυτό» είπε ο ηθοποιός, δείχνοντας τη διάσημη Λεωφόρο του Χόλιγουντ.

«Είναι υπέροχο να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας καλλιτεχνών και ανθρώπων, με το να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική τους οπτική, μας κάνουν να νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και μας ενώνουν», πρόσθεσε ο Νταφόε.

Στην τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ ήταν παρόντες οι Πέδρο Πασκάλ και Πατρίσια Αρκέτ οι οποίοι εξήραν τη γενναιοδωρία και το ταλέντο του Νταφόε. Ο Πέδρο Πασκάλ επαίνεσε τον Γουίλεμ Νταφόε ως τον «σημαντικότερο δάσκαλό του».

«Επαναπροσδιορίζει την έννοια του επαναστάτη και της πρωτοτυπίας μετατρέποντας τη σε γενναιοδωρία, ακεραιότητα, καλοσύνη και διασκέδαση» είπε ο Πασκάλ μιλώντας για τον «καταπληκτικό φίλο του». «Θα πω ότι είναι ο καλύτερος Αμερικανός ηθοποιός της εποχής μας», τόνισε.

Willem Dafoe’s star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/DDS61nN3Pk

