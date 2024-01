«Ψωνίζει» από Αγγλία η Ντόρτμουντ

Ο Τζέιντον Σάντσο από την στιγμή που δεν υπολογιζόταν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον προπονητή της, Τεν Χαγκ, ήταν δεδομένο, ότι, θα αποχωρούσε από τον αγγλικό σύλλογο στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως ο Άγγλος επιθετικός, περιμένει το «πράσινο φως» ώστε να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Γερμανών.

🚨 It doesn’t look as if Jadon Sancho’s move from #mufc to BVB will be confirmed today. The main outline of the deal is in place but still key details to resolve. [@alex_crook] pic.twitter.com/wLlVRea5jp

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) January 5, 2024