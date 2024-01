Επιστρέφει στην Ντόρτμουντ ο Τζέιντον Σάντσο (pic)

Ο Τζέιντον Σάντσο από την στιγμή που δεν υπολογιζόταν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ, ήταν δεδομένο, ότι, θα αποχωρούσε από τον αγγλικό σύλλογο στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Άγγλος εξτρεμ θα επιστρέψει στην ομάδα «της καρδιάς του» την Ντόρτμουντ, στην οποία αναδείχθηκε ως ποδοσφαιρστής και πήρε την μεταγραφή στην Γιουνάιτεντ.

Ο Σάντσο αγωνίστηκε στην Ντόρτμουντ για μια πενταετία, από τη σεζόν 17/18 μέχρι και τη σεζόν 20/21, έχοντας 136 συμμετοχές με τη φανέλα των «Βεστφαλών».

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό ενος έτους με οψιόν αγοράς, με την Ντόρτμουντ να σπαταλά των ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ξαντύσει στα κίτρινα τον 23χρονο Άγγλο.

🚨🟡⚫️ Jadon Sancho deal is already advancing to key stages! Sancho wants Borussia Dortmund and the German club want deal to happen very soon. Talks underway.

Man United, now open to accept loan but they’ll have to pay part of Sancho’s salary ➕ BVB will have to pay loan fee. pic.twitter.com/eRW63DrbCa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024