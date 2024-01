«Ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ντόρτμουντ ο Σάντσο»

Ο Τζέιντον Σάντσο από την στιγμή που δεν υπολογιζόταν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ, ήταν δεδομένο, ότι, θα αποχωρούσε από τον αγγλικό σύλλογο στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως ο Άγγλος επιθετικός, περιμένει το «πράσινο φως» ώστε να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των Γερμανών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Ντόρτμουντ θα πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για το δανεισμό και ένα μέρος του συμβολαίου του, με τις λεπτομέρειες να απομένουν ώστε ο Άγγλος εξτρέμ να μπει στο αεροπλάνο.

🟡⚫️ Jadon Sancho’s travel to Marbella to join BVB camp is being prepared — as final details are being discussed with Man United.

It’s about final steps of the negotiation but fee will be around €4m between loan & salary coverage.

Sancho, waiting for green light to travel ✈️ pic.twitter.com/cKngkGk6i4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024