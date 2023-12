Δεν αλλάζει στάση για τον Σάντσο ο Τεν Χαγκ

Το θέμα του Τζέιντον Σάντσο με τον Έρικ Τεν Χαγκ έχει βρει τον… δρόμο του, με τον Ολλανδό τεχνικό να μένει πιστός στις αποφάσεις του σχετικά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να μην αλλάζει γνώμη με τίποτα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δυσκολεύονται φέτος να δείξουν μία σταθερή εικόνα και κάθε σαββατοκύριακο που περνά είναι μία διαφορετική ιστορία. Αυτή, όμως, του Άγγλου μεσοεπιθετικού με τον προπονητή της ομάδας φαίνεται πως έχει βρει εδώ και καιρό το τέλος της.

Τα δεδομένα για την περίπτωση του Σάντσο στη Γιουνάιτεντ

Ο Τεν Χαγκ ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά στις δηλώσεις του πως αν ο ίδιος ο παίκτης θέλει να επιστρέψει τότε ξέρει τι πρέπει να κάνει, πετώντας έτσι το μπαλάκι στον πρώην παίκτη της Ντόρτμουντ.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι πλέον θέμα κουλτούρας, λέγοντας: «Ο Τζέιντον ξέρει τι πρέπει να κάνει αν θέλει να επιστρέψει και εξαρτάται από αυτόν.

Πρόκειται για μια κουλτούρα και κάθε παίκτης πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα και αυτό ήταν το θέμα».

Υπενθυμίζεται πως 23χρονος έχει να αγωνιστεί από τις 26/8 και το ματς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 3η αγωνιστική της Premier League.

🚨 Ten Hag when asked if Sancho will ever return to his squad: “Jadon knows what he has to do if he wants to return and it is up to him”.

“It’s about a culture and every player has to match certain standards and it was about that”. pic.twitter.com/oEFYclpTtC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2023