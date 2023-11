«Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού – Πετρούσεφ»: Τα δύο «όχι» και ο ρόλος του Βεζένκοφ (pic)

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Πετρούσεφ, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο Σέρβος θα γίνει κάτοικος Πειραιά, όπως τονίζουν από την Ιταλία.

Όπως τονίζει ο Ματέο Αντρεάνι ο νεαρός φόργουορντ/σέντερ θα υπογράψει για τρία χρόνια με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την ανακοίνωση να αναμένεται άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα ο Πετρούσεφ είχε τραβήξει το ενδιαφέρον άλλων δύο συλλόγων από τη Euroleague όμως απάντησε αρνητικά αφού η επιθυμία του να συνεχίσει στη χώρα μας για τον Ολυμπιακό ήταν δεδομένη.

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος θα μείνει ελεύθερος από τους Κινγκς, όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος του Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος φαίνεται πως συμβούλεψε τον Σέρβο να αποδεχθεί την πρόταση των Ερυθρόλευκων.

Filip Petrušev to Olympiacos Piraeus is a done deal, official soon.

3 year contract.

Filip Petrusev had 2 offers from other teams in the EuroLeague.

Coach Bartzokas important for the choice. Sasha Vezenkov strongly advised him Oly.#EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός #nba https://t.co/oWbO6X13JG

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 25, 2023