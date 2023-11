Παίκτης του μήνα στην Eredivisie ο φορμαρισμένος Παυλίδης (pic+vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο θέλει και βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Eredivisie.

Είναι ο απόλυτος ηγέτης της Άλκμααρ και την οδηγεί με ασφάλεια στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, καθώς η ομάδα του είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν, που όμως έχει παιχνίδι παραπάνω.

Μέσα στον Οκτώβριο ο Παυλίδης, σημείωσε 5 γκολ, με highlight το χατ-τρικ του κόντρα στην Χέρενφεν και δικαιωματικά αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος για τον μήνα που πέρασε.

Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ σε μόλις 10 αγωνιστικές, έχει σπάσει όλα τα κοντέρ και δείχνει ικανός να βγει πρώτος σκόρερ της Eredivisie. Αν τελικά τα καταφέρει, θα είναι η τρίτη χρονιά σε 4 χρόνια, που Έλληνας θα πάρει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Γιακουμάκη τη σεζόν 2020/21 και τον Δουβίκα την περσινή σεζόν.

Όπως είναι φυσιολογικό ήταν μέλος και της καλύτερης ενδεκάδας του Οκτωβρίου:

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊

🇳🇱 Het Eredivisie Elftal van de Maand Oktober op basis van data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲

