«Η Ρωσία ενισχύει «επίμονα» τη δύναμη του Πολεμικού της Ναυτικού, που θα παραλάβει 30 πολεμικά πλοία διαφόρων κλάσεων μόνο για το 2023», δήλωσε την Κυριακή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν μίλησε κατά τη διάρκεια τελετής στην Αγία Πετρούπολη για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας του Ναυτικού, αφού παρακολούθησε την τιμητική πλεύση-επιθεώρηση ρωσικών πολεμικών πλοίων στον ποταμό Νέβα.

«Σήμερα η Ρωσία εφαρμόζει με σιγουριά τους μεγάλης κλίμακας στόχους της για την εθνική θαλάσσια πολιτική, και ενισχύει επίμονα τη δύναμη του Πολεμικού της Ναυτικού. Μόνο φέτος, 30 πολεμικά πλοία διαφόρων κλάσεων θα ενταχθούν σε αυτήν», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Τα πολεμικά πλοία που έχουν ενταχθεί σε υπηρεσία στο ρωσικό ναυτικό περιλαμβάνουν την κορβέτα Merkury (Ερμής) που πήρε την ονομασία της προς τιμήν του ιστιοφόρου του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που δοξάστηκε στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, επισήμανε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

«Είναι καλό που αναβίωσε η παράδοση να δίνουμε το όνομά του σε πλοία του Ρωσικού Ναυτικού. Η ναυτική σημαία του Αγίου Γεωργίου υψώθηκε στο νέο Merkury ως ένδειξη των ναυτικών μας παραδόσεων, σύμβολο θάρρους, ανδρείας και ετοιμότητας των ναυτών μας», ανέφερε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι «αυτές οι ιδιότητες εμφανίζονται πλήρως και σήμερα».

Putin (and Shoigu by his side) on a naval parade.

Does Putin imagine that one day Russian ships will be named after him? pic.twitter.com/NNIQIGrGg2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023