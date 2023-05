Ο Σέρχιο Μπουσκέτς έχει ήδη πάρει την απόφασή του και θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στις 30 Ιουνίου όταν και λήγει το συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca» o 34χρονος Ισπανός διεθνής μέσος ανακοίνωσε στους συμπαίκτες του την απόφασή του, και μένει τώρα το πότε και πώς θα κοινοποιήσει επίσημα την απόφασή του.

Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα από το 2005 όταν σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στην U19 της ομάδας και από το 2008 έγινε μέλος της πρώτης ομάδας. Μετράει 719 εμφανίσεις με τα μπλαουγκράνα έχοντας 18 γκολ και 45 ασίστ. Εχει κατακτήσει τρία Champions League, ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα και Super Cup Ευρώπης, εννιά πρωταθλήματα μαζί με το φετινό, επτά Copa del Rey και άλλα τόσα Super Cup.

🚨 BREAKING | Sergio Busquets has already communicated internally that this will be his last season with Barcelona. Official announcement will be coming soon!

🗞️ Marca pic.twitter.com/P21dCSJe5s

— VAR Tático (@vartatico) May 9, 2023