Αρχή με Στρίκοβα. Βγήκε η αντίπαλος για την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμης. Αυτή θα είναι η Μπάρμπαρα Στρίκοβα.

Η 37χρονη Τσέχα, που επέστρεψε στο tour μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, νίκησε με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-3), τη Βελγίδα Μαρίνα Ζανέφσκα και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Internazionali, εκεί όπου το νούμερο 8 στον κόσμο έχει πάρει την πρόκριση κατευθείαν με μπάι άουτ.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως για την Τσέχα, πως λόγω της εγκυμοσύνης της μπορεί να έχει κατρακυλήσει στα rankings, όμως στο παρελθόν έχει φτάσει στο Νο.16 του κόσμου, ενώ είναι και εξαιρετική παίκτρια διπλού, όπου έχει βρεθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. To 2019 μάλιστα, έπαιξε στα ημιτελικά του Wimbledon.

Πάντως η Μαρία θα βρεθεί πρώτη φορά αντιμέτωπη με την Τσέχα πρωταθλήτρια.

Δείτε την Μαρία Στρίκοβα να επιστρέφει στα κορτ και να παίρνει την πρώτη της νίκη ως μαμά (αγκαλιά με το παιδάκι της):

Mamma mia!! 👶👋@BaraStrycova wins her first singles match since returning from maternity leave!#IBI23 pic.twitter.com/ld5zgBaBzl

— wta (@WTA) May 9, 2023