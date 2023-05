Συνεχίζει να περηφανεύεται και να πανηγυρίζει για τις επιτυχίες της κυβέρνησής του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει και των εκλογών στην Τουρκία στις 14 Μαΐου, προβαίνοντας συνεχώς σε παρουσιάσεις νέων μαχητικών, αεροπλανοφόρων αλλά και σε ανακοινώσεις.

Αυτή τη φορά μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων του ηλιακού εργοστασίου Καραπινάρ στο Ικόνιο ο Τούρκος πρόεδρος σταμάτησε να καυχιέται για τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και άρχισε να κομπορρημονεί για τα ενεργειακά ανακοινώνοντας νέο κοίτασμα πετρελαίου στη νοτιοανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα στο όρος Γκαμπάρ.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία νέα ανακάλυψη. Βρήκαμε πετρέλαιο με δυνατότητα παραγωγής 100.000 βαρέλια την ημέρα στο Γκαμπάρ», είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η συγκεκριμένη πηγή βρίσκεται σε βάθος 2.600 μέτρων, θα καλύψει το 1/10 των ενεργειακών αναγκών της χώρας και η αξία του εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Turkish President Erdogan in Konya province:

– We discovered new oil reserves in Cudi, Gabar areas

– New oil reserves have capacity of 100,000 barrels per day

– We are working hard to emancipate Türkiye from external dependency on energy pic.twitter.com/MIU9egqDS1

