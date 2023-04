Με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς της ροζ ρακέτα της Wilson.

«Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Έλληνας πρωταθλητής.

Μάλιστα, οι χρήστες της σελίδας δεν άργησαν να επιστρατεύσουν το χιούμορ τους και να δώσουν ξεχωριστές απαντήσεις στον «Στεφ», με έναν από αυτούς να γράφει «παίξε με αυτή στο Rolland Garros».

The collab we have all been waiting for 🥹 https://t.co/6tj6r9TccY

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 4, 2023