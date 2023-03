Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν όταν ανοικτό ημιφορτηγό έπεσε πάνω τους στη μικρή πόλη Αμκουί, στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο 38χρονος οδηγός αρχικά διέφυγε, αλλά κατόπιν παραδόθηκε στις αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας, δήλωσε η Ελέν Σεν-Πιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Κεμπέκ (Sûreté du Québec, SQ).

Οι νεκροί είναι άνδρες ηλικίας περίπου 70 και 60 ετών, ενώ οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την κυρία Σεν-Πιερ.

#BREAKING : Two men aged 70 and 60 confirmed dead following vehicle-ramming incident in Amqui, Canada; at least six patients currently being airlifted to Quebec pic.twitter.com/ZrcAuveN9j

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο οδηγός χτύπησε τους πεζούς από πρόθεση. Επιτόπου σπεύδουν ψυχολόγοι για να υποστηρίξουν ανθρώπους που υπέστησαν σοκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Canada: Multiple people are injured, some critically, after a pickup truck hit several pedestrians in Amqui, Quebec, about 450 miles northeast of Montreal, Quebec provincial police say.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανέφερε μέσω Twitter πως «η καρδιά του βρίσκεται στους κατοίκους της Αμκουί», μικρής πόλης κάπου 6.000 κατοίκων, 415 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κεμπέκ.

My heart is with the people of Amqui, Quebec today. As we learn more about the tragic events that have taken place, I’m keeping everyone affected in my thoughts. And to the first responders: Thank you for acting quickly, courageously, and professionally.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2023