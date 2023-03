Ο Κώστας Στεφανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Έχει δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το ΑΠΘ, δίπλωμα Project Management από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καμπέρα και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευών (Construction Management) από το Πανεπιστήμιο Swinburne της Μελβούρνης.

Το 2002 ίδρυσε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα, το οποίο διατήρησε μέχρι το 2012 που μετανάστευσε στην Αυστραλία. Από το 2016 εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος σε

κατασκευαστική εταιρία της Μελβούρνης, ενώ παράλληλα ασχολείται με μελέτες κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης μέσω της Net Zero Energy Buildings Australia που ίδρυσε το 2021.

Τα χρόνια του Λυκείου ήταν μέλος της ΚΝΕ και ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε πολιτικά με την Πανσπουδαστική. Το 2019, μαζί με άλλα μέλη Ευρωπαϊκής καταγωγής, ιδρύσανε την DiEM25 DSC-Μελβούρνης, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης Βάσης ΜέΡΑ25 Αυστραλίας, της οποίας είναι συντονιστής.

Εδώ και ένα χρόνο είναι στο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, και συμμετέχει στις επιτροπές Πολιτισμού και Νεοφερμένων Μεταναστών.

Σεραφείμ Σεφεριάδης

Ο Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης (PhD, Columbia 1998 ) είναι Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Life Member στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CLH), και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής (https://lcp.panteion.gr/). Επί σειρά ετών γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, υπήρξε Senior Member στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (St Peter’s College), Fellow in Politics & History (Tutor in the Arts) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CHU), Jean Monnet Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, και Hannah Seeger Davis Fellow στο Πανεπιστήμιο Princeton.

Επιμελητής τόμων για τη συγκρουσιακή πολιτική, τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και τη σύγχρονη δημοκρατική λειτουργία –στα οποία συγκαταλέγονται Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα (Νήσος, 2014) και Violent Protest, Contentious Politics, and the Neoliberal State (με τον Hank Johnston, Asghate, 2012)– έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατα βιβλία του είναι: Λαϊκισμός, Δημοκρατία, Αριστερά: η πρόκληση της μεθόδου (Αθήνα: Τόπος 2021), Το κόκκινο νήμα μιας δεκαετίας: αναλύσεις και κείμενα στα χρόνια της κρίσης (Αθήνα: Τόπος, 2017), και Στις διαδρομές της ιστοριογραφίας: κριτική επισκόπηση από το πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης (Αθήνα: Θεμέλιο, 2014). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ άρθρα του και βιβλιοκριτικές δημοσιεύονται τακτικά στον Τύπο.

Σπύρος Μουρατίδης Mέλος του DiEM25 από το 2016, Πολεοδόμος-χωροτάκτης από το 2014 και κάτοικος Αγγλίας από το 2013 με καταγωγή από την Ημαθία. Πολιτική συμμετοχή: Μέλος ΜέΡΑ25 (2018 – σήμερα). Μέλος DiEM25 (2016 – σήμερα). Μέλος εργατικού σωματείου Unison (2014 – σήμερα) Μέλος Labour (Εργατικό Κόμμα Βρετανίας) (2017-2021). Γραμματέας Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου ΤΜΧΑ (2012-2013). Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας φοιτητικής παράταξης Φοιτητικό Αριστερό Κίνημα (ΦΑΚ) (2012 – 2014). Μέλος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) (2010-2012). Ιδρυτικό μέλος φοιτητικής παράταξης Αριστερή Ενότητα ΤΜΧΑ (2009-2012). Μέλος ΠαΣοΚ (2007-2009) Εργασία: 09/2014 – σήμερα Δημοτικός Υπάλληλος. Μέσα από απλήρωτη πρακτική άσκηση μερικών εβδομάδων κατάφερα να ξεκινήσω να εργάζομαι στο Maldon District Council (MDC), έναν αγροτικό δήμο στην ανατολική Αγγλία. Στο MDC τα καθήκοντα μου ήταν σχετικά με την επιβολή πολεοδομικών κανονισμών (Planning Enforcement) και επανόρθωση πολεοδομικών παραβάσεων (remedy breaches of planning control). Αργότερα ξεκίνησα να αναλαμβάνω τη διεκπεραίωση πολεοδομικών αιτήσεων (Development Management – DM) και την υπεράσπιση των πολεοδομικών αποφάσεων του δήμου. Από το 2019 εργάζομαι στο Southend-on-Sea City Council (SCC), έναν αστικό δήμο στην ανατολικότερη άκρη της Μητροπολικής Πράσινης Ζώνης (Metropolitan Green Belt) του Λονδίνου στις εκβολές του Ταμεση. Τα καθήκοντα μου στο SCC αφορούν τη διεκπεραίωση πολεοδομικών αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη και σημαντικά έργα για την πόλη καθώς και την υπεράσπιση των αποφάσεων του δήμου. Από το 2021, ως προϊστάμενος μιας ομάδας 7 ατόμων που περιλαμβάνει DM και Enforcement, είμαι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εκθέσεων που παράγουν τα μέλη της ομάδας μου, την συνεχόμενη επαγγελματική τους εξέλιξη και έχω εξουσιοδότηση για αποφάσεις που αφορούν επεκτάσεις κατοικιών.