Το κοινοβούλιο του Περού ανέβαλε χθες Δευτέρα — για σήμερα Τρίτη — τη συνεδρίαση κατά την οποία θα συζητηθεί σχέδιο νόμου που προβλέπει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να βάλει τέλος στις διαδηλώσεις και στις ταραχές που συνταράσσουν τη χώρα, καθώς χιλιάδες πολίτες παραμένουν στους δρόμους απαιτώντας να παραιτηθεί η μεταβατική πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε.

«Με απόφαση του προέδρου του κοινοβουλίου (…) η συνεδρίαση της ολομέλειας θα συνεχιστεί την Τρίτη 31η Ιανουαρίου στις 11:00» (τοπική ώρα· στις 18:00 ώρα Ελλάδας), αναφέρει ανακοίνωση του Κογκρέσου, έπειτα από διεργασίες που κράτησαν επτάμισι ώρες, σε αναζήτηση συναίνεσης.

Η ψηφοφορία για την επίσπευση των εκλογών, προκειμένου να οργανωθούν τον Οκτώβριο του 2023, που κρατά σε αγωνία πολλούς στο Περού, έχει σκοπό να δοθεί θεσμική λύση στη σοβαρή πολιτική και κοινωνική κρίση που ζει η χώρα μετά την παύση, τη σύλληψη και την προφυλάκιση την 7η Δεκεμβρίου του αριστερού πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος κατηγορήθηκε πως αποπειράθηκε «πραξικόπημα», ανακοινώνοντας πως θα διέλυε το Κογκρέσο, καθώς ετοιμαζόταν να τον απομακρύνει από την εξουσία.

Η μέχρι τότε αντιπρόεδρός του Ντίνα Μπολουάρτε, που πήρε τη σκυτάλη, βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστιες διαδηλώσεις από τις πρώτες ημέρες της θητείας της, ειδικά σε περιοχές των Άνδεων στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ζουν πληθυσμοί φτωχοί και ιστορικά παραμελημένοι, που υποστήριζαν τον κ. Καστίγιο, στην εκλογική νίκη του οποίου είδαν κάτι σαν ρεβάνς για την περιφρόνηση και τον ρατσισμό των ελίτ της πρωτεύουσας, ειδικά απέναντι στους αυτόχθονες.

60+ killed. No talk of sanctions. No 24/7 media coverage. Whatever, Peru’s struggle for sovereignty will break the deafening silence of the West.pic.twitter.com/oIHk52DY6u

— Keanu Nazari (@KeanuNazari) January 27, 2023