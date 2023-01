Διαφορετική πορεία από τις υπόλοιπες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου διαγράφει η πλατφόρμα ψυχαγωγίας ενηλίκων OnlyFans. Ο αριθμός των δημιουργών και των συνδρομητών της αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Amrapali “Ami” Gan. «Δεν βλέπουμε καμία επιβράδυνση» είπε χαρακτηριστικά στο Axios.

Η πλατφόρμα OnlyFans ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016, αλλά η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν διασημότητες αλλά και απλοί καθημερινοί άνθρωποι που είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο στην καραντίνα άρχισαν να δημιουργούν τους δικούς τους λογαριασμούς και να προωθούν περιεχόμενο.

Αλλά η άνοδος των “sexfluencers”, ή των δημιουργών περιεχομένου που επικεντρώνονται στο σεξ και τις σχέσεις, σηματοδοτεί τη δυναμική πορεία της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην σειρά «The Sopranos» ο μαφιόζος Τόνι Σοπράνο είπε ότι υπάρχουν μόνο δύο επιχειρήσεις που είναι ανθεκτικές στην ύφεση: η ψυχαγωγία ενηλίκων και το «δικό μας πράγμα». Αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο. Η ύφεση ωθούν περισσότερους ανθρώπους σε εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με ερευνητές του LSE Centre for Economic Performance. Αυξάνουν επίσης τη ζήτηση για όλες τις μορφές ψυχαγωγίας ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας, του αλκοόλ, του τζόγου και του καπνού.

Το φαινόμενο είναι τόσο καλά κατανοητό που οι επενδυτές και οι ερευνητές έχουν ακόμη και έναν όρο γι’ αυτό: «μετοχές της αμαρτίας», με τις μετοχές των Anheuser-Busch (NYSE:BUD) και η British American Tobacco να ξεπερνούν σε απόδοση τον S&P 500 το 2022.

