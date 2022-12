Δηκτική ήταν η απάντηση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στον πρώην Ρώσο Πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο κ. Μεντβέντεφ έκανε δέκα προβλέψεις τις οποίες ανέβασε στο Twitter, εκ των οποίων η μία απευθυνόταν στον ιδρυτή της Tesla.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόβλεψε πως θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Καλιφόρνια και το Τέξας να γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες. Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά από πολιτείες οι οποίες, μετά τον Εμφύλιο.

Εμφύλιος στις ΗΠΑ και τέταρτο Ράιχ στην Ευρώπη – Ο Μεντβέντεφ την «είδε» προφήτης και κάνει 10 «προβλέψεις»

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στο tweet του πρώην Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στο οποίο προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα χωριστούν μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο και ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter θα γίνει πρόεδρος ενός από τα απομεινάρια, αποκαλώντας τις προβλέψεις «παράλογες».

Συγκεκριμένα, το σχόλιο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέρει «Αυτές είναι σίγουρα οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ, ενώ δείχνουν επίσης εκπληκτική έλλειψη επίγνωσης της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της βιώσιμης ενέργειας.»

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022