Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε τον δρόμο για την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία, ευστοχώντας στο πέναλτι που κέρδισε ο Άνχελ Ντι Μαρία από τον Ντεμπελέ στο 23ο λεπτό για το 1-0.

Με αυτό το γκολ ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έγινε ο κορυφαίος παίκτης σε συμμετοχές σε γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα ο Μέσι, έχει 20 συμμετοχές σε γκολ (12 γκολ + 8 ασίστ) και βρίσκεται πάνω από τους Ρονάλντο Ναζάριο (15 γκολ + 4 ασίστ), Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ + 3 ασίστ) και Γκερντ Μίλερ (14 γκολ + 5 ασίστ).

Και δεν είναι μόνο αυτό. Με το γκολ του στο πρώτο ημίχρονο του τελικού, ο Μέσι κατάφερε να γίνει ο πρώτος που σκοράρει σε όλα τα νοκ άουτ ματς μιας διοργάνωσης Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπενθυμίζουμε πως μέχρι και τη φετινή διοργάνωση δεν είχε πετύχει ούτε ένα γκολ σε φάση νοκ-άουτ.

Ταυτόχρονα έφτασε τα 12 τέρματα σε Μουντιάλ «πιάνοντας» τον Πελέ στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, πίσω από Κλόζε, Ρονάλντο, Μίλερ και Φοντέν.

1 – Lionel Messi is the first player to score in the group stage, round of 16, quater-final, semi-final and final in a single edition of the World Cup. Prestige. pic.twitter.com/jnisNEa8F5

— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022