Το «Avatar: The Way of Water» έχει περισσότερη οικολογική συνείδηση ενώ χρονικά μας βρίσκει αρκετά χρόνια αργότερα από το πρώτο μέρος, όταν οι πρωταγωνιστές έχουν κάνει τη δική τους οικογένεια και οι απόγονοι έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον έχει δημιουργήσει μια ταινία με πολλή φαντασία, δράση, καταπληκτικά οπτικά και ηχητικά εφέ, που σίγουρα θα ταξιδέψει τους θεατές.

Η ιστορία 10 χρόνια μετά

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η δεύτερη ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Παίζουν οι

Ζόι Σαλντάνα, Μισέλ Γιέο, Σαμ Γουόρθινγκτον, Κέιτ Γουίνσλετ, Τζιοβάνι Ρίμπιζι, Ζεμέν Κλεμάν, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κλιφ Κέρτις, Ούνα Τσάπλιν, Στίβεν Λανγκ, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, CCH Πάουντερ, Έντι Φάλκο.