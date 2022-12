Σε μια λαμπρή τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Banquet, ανακοινώθηκαν οι κορυφαίοι φιναλίστ και οι νικητές του πιο καταξιωμένου βραβείου της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, του βραβείου Manager of the Year 2022.

Ο επιτυχημένος θεσμός που ενώνει όλους τους κλάδους της αγοράς και όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, επέστρεψε ανανεωμένος και ενδυναμωμένος για να τιμήσει τον άνθρωπο και επαγγελματία που έχει τις δεξιότητες και το χάρισμα να ηγείται, να εμπνέει, να παρακινεί, να φέρνει απτά και σημαντικά αποτελέσματα με ανθρώπινο πρόσωπο και να αναπτύσσει τους μάνατζερ της επόμενης μέρας.

42 καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του βραβείου, με πρόεδρο τον Μηνά Τάνες, τον πρώτο που έλαβε το βραβείο Manager of the Year, το 2002, πριν από 20 χρόνια. Η Slide2Open Communications υπογράφει το όραμα της συνέχισης και της ανανέωσης του θεσμού.

Το βραβείο Manager of the Year επέστρεψε φέτος, στην 20η επέτειό του, αποτίοντας φόρο τιμής στο παρελθόν του και ανοίγοντας το δρόμο για το μέλλον.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Slide2Open Communications, Δέσποινα Τραυλού, μίλησε για το όραμα της συνέχισης και της ανανέωσης του θεσμού και παρουσίασε το νέο λογότυπο Manager of the Year.

Παρουσιαστές της τελετής απονομής ήταν η Ειρήνη Νικολοπούλου και o Ντίνος Σιωμόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωστής Χατζιδάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, οι οποίοι απένειμαν και βραβεία, ενώ απονομές βραβείων πραγματοποίησαν και ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο Καθ. Κώστας Συνολάκης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος του Καλλεγίου Αθηνών, καθ. του Πανεπιστημίου Southern California, ο Θωμάς Δομπρίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Νίκος Φιλιππίδης, Σύμβουλος Έκδοσης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος της Linkage, η Τατιάνα Τούντα, CEO της Hellas EAP, ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΑΣΕΠ, κ.ά.

Η μεγάλη διάκριση Manager of the Year 2022 απονεμήθηκε στον Παναγιώτη Τσινάβο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

Απονεμήθηκαν συνολικά 20 βραβεία και 2 τιμητικές διακρίσεις

Manager of the Year 2022

Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

Ομιλητής και απονεμητής, αντίστοιχα: Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Πρόεδρος της Linkage και Αρτέμης Μυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Linkage

HR – Human Resources Management Manager of the Year 2022

Βασίλης Αδαμίδης, Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων & Business Services, NESTLE Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας

Ομιλήτρια και Απονεμήτρια: Τατιάνα Τούντα, CEO της Hellas EAP

Customer Management Manager of the Year 2022

Αθανάσιος (Tom) Στράτος, Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ, Πρόεδρος & CEO Cosmote e-Value, Πρόεδρος & CEO Germanos

Απονεμητής – Κωστής Χατζηδάκης , Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ESG – Environmental, Social and Governance Manager of the Year 2022

Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Sustainability and Climate Change, Ομίλου Motor Oil

Απονεμητής – Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, Μέλος Ακαδημίας Αθηνών / Πρόεδρος Κολλεγίου Αθηνών / Καθ. Πολιτικής, Περιβαλλοντικής και Αεροδιαστημικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Southern California

Digital Transformation Manager of the Year 2022

Σπύρος Καράμπαμπας, Business Development Manager, CloudFin

Στέλιος Πανάρετος, IT Retail Manager, Motor Oil (Hellas), Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Απονεμητής – Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

CSR – Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2022

Αλεξία Μαχαίρα, Sustainability Manager, AB Βασιλόπουλος

Απονεμήτριες – Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, CEO και Γενική Διευθύντρια του Make a Wish Greece και Δήμητρα Καλαντώνη, Ιδρυτής & CEO, Εξέλιξη Ζωής

Marketing Manager of the Year 2022

Μαρία Βερούχη, Διευθύντρια Marketing & Customer Experience, Edenred Greece

Απονεμήτρια – Έλενα Μαθιού – Rose, Partner, GuruServices.Biz

Commercial Management, New Business Development and Sales Manager of the Year 2022

Κωνσταντίνος Βλάχος, Commercial Manager, Mapei Hellas A.E.B.E.

Απονεμήτρια – Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια & Partner της Response

Health & Safety Manager of the Year 2022

Παναγιώτης Μινογιάννης, Γενικός Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Απονεμήτρια – Μίνα Γκάγκα, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

Operations Manager of the Year 2022

Δήμητρα Βουλγαρίδου, COO, BMW Financial Services

Απονεμητής – Νίκος Φιλιππίδης, Σύμβουλος έκδοσης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ot.gr

R&D – Research and Development Manager of the Year 2022

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής του τμήματος R&D της Samsung Ελλάδας, Samsung Electronics Greece

Απονεμητής – Άγγελος Ρούπας Πανταλέων, Corporate Development, Self-Balance

Security and Cybersecurity Manager of the Year 2022

Χρήστος Βιδάκης, Cyber Risk Leader και Partner, Deloitte

Απονεμητής – Θωμάς Δομπρίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνο-ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ­βέρ­νησης (Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας)

Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2022

Αλέξιος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Supply Chain Division, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Απονεμήτρια – Ελένη Μπίτσιου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Αντιπρόεδρος & Εμπορική Διευθύντρια, SYNERGY SA

ICT – Information & Communication Technology Manager of the Year 2022

Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής, ΙΤ&Τ Business Unit, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Απονεμητής – Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρμοδιότητα Έρευνα και Καινοτομία

Franchise Management Manager of the Year 2022

Αχιλλέας Λαζάρου, Επικεφαλής Διεθνών Αγορών & Ανάπτυξης Δικτύου, Coffee Island

Απονεμητής – Ελισάβετ Κάλμπαρη, νευροψυχολόγος, ιδρύτρια της Self Balance

Ethics and Compliance Manager of the Year 2022

Αριστόδημος Δημητριάδης, Executive Director Compliance, Risk & Insurance, Όμιλος ΟΤΕ

Απονεμητής – Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)

Finance & Accounting Manager of the Year 2022

Νικόλαος Σέρρας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρία Εμφιάλωσης νερού Δίρφυς ΑΕ

Απονεμητής – Άγγελος Ρούπας Πανταλέων, Corporate Development, Self-Balance

Manufacturing and Production Manager of the Year 2022

Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου, Ιδρυτής, ιδιοκτήτρια και Διευθύντρια, La Vie en Rose Cosmetics A.E.

Απονεμητής – Ιωακείμ Τζουμάκης, Σύμβουλος Διοίκησης για θέματα Marketing, Επιχειρη-ματικής Ανάπτυξης και Εταιρικών Σχέσεων

Art & Creative Manager of the Year 2022

Κατερίνα Μπεκύρου, Creative Director, Cambo Agency

Απονεμήτρια – Μαριάννα Κάλμπαρη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν»

Legal Manager of the Year 2022

Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, General Counsel South East Europe, 3M

Απονεμήτρια – Πέννυ Κοντογεώργου, Νομική Εμπειρογνώμων για θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνολογίας και Partner της νομικής εταιρείας Zoulovits Kontogeorgou Law Firm

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

International Manager of the Year 2022

Δρ Άλεξ Παπαλεξόπουλος, CEO & Ιδρυτής, ECCO International, Inc.

Απονεμητής – Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρμοδιότητα Έρευνα και Καινοτομία

Humanitarian Manager of the Year 2022

Δρ Ing. Κωνσταντίνος Καραχάλιος, Managing Director IEEE Standards Association

Απονεμήτρια – Ειρήνη Βενιάμη – Μάνγκου, Αντιπρόεδρος ICC Women Hellas, Principal BeWise

LEAD MEDIA PARTNER της εκδήλωσης ήταν ο Οικονομικός Ταχυδρόμος