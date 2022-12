Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν θέλει και πολύ να γίνει μελιτζανί ειδικά όταν βλέπει τους παίκτες του να αδιαφορούν στα πλάνα του σε άμυνα και επίθεση.

Αυτό φαίνεται πως έκανε στο χθεσινό Σερβικό ντέρμπι για την 12η αγωνιστική της Εuroleague ο Ζακ ΛεΝτέι και ποιος είδε τον Σέρβο τεχνικό και δεν τον φοβήθηκε.

Συγκεκριμένα σε ένα τάιμ άουτ δεν άντεξε άλλο να βλέπει τον Αμερικανό ψηλό να καθυστερεί στην άμυνα και πραγματικά τον «στόλισε» με πολλά «γαλλικά» που τα κατέγραψε η κάμερα.

Αναλυτικά του είπε: «Ζακ, γιατί πας αργά στο μαρκάρισμα του τριπόντου; Γιατί πας αργά στην άμυνα; Γιατί; Ε, μη μου λες μ@@@ες! Παίξε λίγη γαμ@@@νη άμυνα!».

Zeljko Obradovic was HEATED with Zach Leday’s defense in the derby 🗣️🤬 pic.twitter.com/ZgNof15J0W

— BasketNews (@BasketNews_com) December 9, 2022