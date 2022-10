Μπορεί να μη διανύει την καλύτερη περίοδό του, μπορεί να πέρασε πριν από δύο χρόνια την πόρτα του χειρουργείου λόγω ρήξης χιαστού, ωστόσο ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ παραμένει ένας εκ των κορυφαίων κεντρικών αμυντικών του πλανήτη.

Ο ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» στην άμυνα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και να πραγματοποιήσει την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, επαναφέροντας στους φιλάθλους των Reds μνήμες από τα προηγούμενα χρόνια.

Το πιο «τρελό», ωστόσο, είναι το γεγονός πως ο Φαν Ντάικ έδωσε συνέχεια σε ένα θρυλικό ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος στο «Άνφιλντ». Πιο συγκεκριμένα, ο ολλανδός «βράχος» κατάφερε να συμπληρώσει 70 σερί αήττητα παιχνίδια μέσα στο «Άνφιλντ» σε επίπεδο Premier League.

Από το χειμώνα του 2018 έως και σήμερα ο Φαν Ντάικ δεν έχει ηττηθεί σε κανένα παιχνίδι μέσα στην έδρα της Λίβερπουλ, «πατώντας» έτσι στην 5η θέση της γενικής λίστας της Premier League. Ποιοι είναι από πάνω του;

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Τσέλσι. Όλοι τους ξεκίνησαν τα «τρελά» τους σερί επί Ζοσέ Μουρίνιο, στην πρώτη θητεία του πορτογάλου προπονητή στο Λονδίνο, το καλοκαίρι του 2004. Πρώτος στη λίστα με 80 σερί αήττητα παιχνίδια στο «Στάμφορντ Μπριτζ» βρίσκεται ο Ντιντιέ Ντρογκμπά.

Από εκεί και πέρα, την τετράδα μπροστά από τον Φαν Ντάικ συμπληρώνουν οι Φρανκ Λάμπαρντ (77 ματς), Τζο Κόουλ (73 ματς) και Τζον Τέρι (73 ματς).

