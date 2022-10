Η EuroLeague μετρά αντίστροφα για να επιστρέψει τη νέα σεζόν, καθώς απομένουν λίγο παραπάνω από 24 ώρες για την επίσημη έναρξη.

Η διοργανώτρια Αρχή, μια ημέρα πριν από το τζάμπολ, δημοσίευσε ένα απίθανο βίντεο ως promo της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σε αυτό πρωταγωνιστούν τέσσερις παίκτες από τις ομάδες που έφθασαν στο περσινό Final Four, δηλαδή τον Ολυμπιακό, την Εφές, την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ.

Ο λόγος για τους Κώστα Σλούκα, Έντι Ταβάρες, Τόμας Σατοράνσκι και Μπράιαν Ντάνστον, που κυνηγούν τον τίτλο σε ένα… κινηματογραφικό βίντεο της διοργανώτριας Αρχής, με τον master Γιώργο Πρίντεζη να γνωρίζει την απάντηση για τον τελικό γρίφο.

Δείτε το απίθανο βίντεο:

𝗦𝘁𝗲𝗽 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗺𝗮𝘇𝗲…

The most unpredictable and exciting Turkish Airlines EuroLeague season yet is upon us🔥

The journey to becoming a champion begins tomorrow⌛️ pic.twitter.com/HosFcRJuJU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 5, 2022