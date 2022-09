Σαν βόμβα έσκασε στον διεθνή Τύπο η είδηση ότι ο ρώσος πρόεδρος θα προχωρούσε σε διάγγελμα λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις των αυτονομιστών ηγετών της ανατολικής Ουκρανίας για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις 23-27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να αποφασιστεί η ένταξη τεσσάρων περιοχών στη Ρωσία. Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RT, αλλά την κατέβασε μετά από περίπου δύο ώρες.

Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται το ρωσικό Forbes, η ομιλία του Πούτιν αναβάλλεται για το πρωί της Τετάρτης και συγκεκριμένα για τις 8πμ. Ωστόσο και αυτή όπως και η προηγούμενη είδηση δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Κρεμλίνο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο ο πρόεδρος της Ρωσίας όντως είχε αποφασίσει να απευθύνει διάγγελμα, αλλά και για το εάν υπάρχει κάποιου είδους επιπλοκή στο σχέδιο που φέρεται πως θα ανακοίνωνε.

Το Forbes Russia επικαλούμενο δύο πηγές στη διοίκηση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η ομιλία θα μεταδοθεί «όταν ξυπνήσει η Άπω Ανατολή». Ωστόσο δεν γίνεται σαφές γιατί αναβλήθηκε η ομιλία. Αναλυτές εκτιμούν ότι στο διάγγελμά του ο Πούτιν θα ανακοινώσει μερική επιστράτευση. Αναλυτές και δημοσιογράφοι που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου είπαν στους αναγνώστες τους να πάνε για ύπνο. «Αύριο!» έγραψε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιέφ.

«Ο Πούτιν ανακοινώνει μια ομιλία προς το έθνος και δεν την εκφωνεί. Ενώ όλοι περιμένουν, τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη Μόσχα και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις ομιλίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου δεν του επετράπη να πάει. Τρολάρισμα στο υψηλότερο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος διεθνών Μέσων, Dominic Johnson.

Putin announces an address to the nation and doesn’t give it, but while everyone waits the world’s eyes are all on Moscow and noone cares about all the UN General Assembly speeches in New York where he wasn’t allowed to go. Trolling at the highest level

— Dominic Johnson (@kongoecho) September 20, 2022