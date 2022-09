Μητσοτάκης για ΑΕΠ: Το όραμά μου παραμένει μια Ελλάδα ευημερούσα για όλους

Την αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του έτους σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter.

O Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι θα «συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών», τονίζοντας ότι το όραμά του παραμένει μια «Ελλάδα ευημερούσα για όλους».

«Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 7,7% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας και πάλι τις προσδοκίες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο. Το όραμά μου παραμένει μια Ελλάδα ευημερούσα για όλους».

Greece’s GDP surges 7.7% yoy in second quarter, yet again confounding expectations. We will continue to work to improve our citizens living standards, particularly those at the lower end. My vision remains a Greece prosperous for all.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 7, 2022