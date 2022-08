Έπειτα από πολύ καιρό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θύμισε πραγματική ομάδα. Και το έκανε στο μεγαλύτερο ντέρμπι της σεζόν, σε αυτό απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ».

Με μια πολύ μεγάλη εμφάνιση οι Κόκκινοι Διάβολοι επικράτησαν της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ με 2-1 και έδειξαν πως έχουν σφυγμό, μετά τις δύο ήττες τους στα πρώτα δύο ματς.

Ήταν μια ακόμη φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήγε στα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ» με προβάδισμα και τελικά δεν ηττήθηκε. Κι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και περίπου 40 χρόνια.

Για την ακρίβεια, από το 1984 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει «χτίσει» το συγκεκριμένο, θρυλικό πλέον, ρεκόρ.

Ένα ρεκόρ το οποίο… λέει ότι, όταν η Γιουνάιτεντ έχει προβάδισμα στην ανάπαυλα σε αγώνα που δίνει στο «Ολντ Τράφορντ», το τέλος της αναμέτρησης τη βρίσκει είτε νικήτρια είτε ισόπαλη.

Manchester United haven’t lost at home when leading at half-time since May 1984… 😳

That record continues! #MUFC pic.twitter.com/4p1Bl4o3Zn

— Sporting Index (@sportingindex) August 23, 2022