Κύμα αντιδράσεων στη Γερμανία, αλλά και διεθνώς, έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όλαφ Σολτς χθες το απόγευμα στην καγκελαρία. Ο Μαχμούντ Αμπάς κατηγόρησε ευθέως από το Βερολίνο το Ισραήλ ότι έχει διαπράξει «50 Ολοκαυτώματα» σε βάρος Παλαιστινίων, με αφορμή ερώτηση σχετικά με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την επίθεση στην ομάδα του Ισραήλ από Παλαιστίνιους απαγωγείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972.

Αμέσως μετά την απάντηση περί πολλαπλών ισραηλινών «Ολοκαυτωμάτων» σε βάρος Παλαιστινίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συντονιστής της συνέντευξης Στέφεν Χέμπεστραϊτ ολοκλήρωσε εσπευσμένα τη διαδικασία, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να μην δίνει καμία απάντηση στα λεγόμενα του Αμπάς. Μόνο ο φωτογραφικός φακός, αμέσως μετά την επίμαχη συνέντευξη Τύπου απαθανάτισε οργισμένο τον Όλαφ Σολτς να προσπερνά τον Μαχμούντ Αμπάς στους διαδρόμους της καγκελαρίας.

Λίγο αργότερα ήρθε η αντίδραση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς μέσω twitter δηλώνοντας «εξοργισμένος από τις αδιανόητες δηλώσεις του Μαχμούντ Αμπάς». Όπως τόνισε: «Ειδικά για εμάς τους Γερμανούς, οποιαδήποτε σχετικοποίηση του Ολοκαυτώματος είναι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, είναι απαράδεκτη. Καταδικάζω κάθε προσπάθεια άρνησης των εγκλημάτων του Ολοκαυτώματος».

Από την πλευρά ο Στέφεν Χεμπεστράιτ, ήδη χθες ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι ο «Γερμανός καγκελάριος ήταν εξοργισμένος».

Επανέλαβε μάλιστα σήμερα στην κυβερνητική ενημέρωση ότι ο καγκελάριος «λυπάται» επειδή δεν μπόρεσε να παρέμβει μετά την δήλωση του Μαχμούντ Αμπάς ενώπιον των δημοσιογράφων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέλαβε μάλιστα ο ίδιος την ευθύνη, όπως είπε, για την κακή διαχείριση της συνέντευξης Τύπου. «Ήταν λάθος μου και αναλαμβάνω την ευθύνη γι αυτό»,ανέφερε ο Στέφεν Χεμπεστράιτ χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα ο Μαχμούντ Αμπάς, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, διευκρίνισε σήμερα ότι δεν είχε πρόθεση να αμφισβητήσει το Ολοκαύτωμα των Εβραίων χαρακτηρίζοντάς το ως το «πιο αποτρόπαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί στην ιστορία». Θέλησε όμως, όπως σημειώνει, να καταδείξει και τα εγκλήματα των Ισραηλινών σε βάρος Παλαιστινίων.

Από την πλευρά του ο Γιόζεφ Σούστερ, πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Γερμανίας, κάνει λόγο για βεβήλωση της μνήμης έξι εκατομμυρίων Εβραίων και συνολικά όλων των θυμάτων του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Έντονη κριτική άσκησαν και οι Χριστιανοδημοκράτες, με τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς να επικρίνει έντονα τη στάση το Όλαφ Σολτς, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε διακόψει τη συνέντευξη τύπου.

Mahmoud Abbas accusing Israel of having committed «50 Holocausts» while standing on German soil is not only a moral disgrace, but a monstrous lie.

Six million Jews were murdered in the Holocaust, including one and a half million Jewish children.

History will never forgive him.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 16, 2022