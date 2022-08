Στην περιοχή του στρατιωτικού αεροδρομίου «Ζιαμπρόφκα» της Λευκορωσίας που βρίσκεται στην περιοχή Γκομέλ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κατά την διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις και ήταν ορατές οι λάμψεις, μετέδωσε το κανάλι του Telegram «Μπελορούσκι Γκαγιούν».

Το εν λόγω κανάλι που παρακολουθεί τον πόλεμο, μετέδωσε ότι υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ λάμψεις. Αναγνώστης του ιστότοπου «Zerkalo» ανέφερε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα άκουσε «πέντε ισχυρούς κρότους», και το ωστικό κύμα έγινε αισθητό στην πόλη Γκομέλ. Άλλος αναγνώστης που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης , ανέφερε ότι δεν παρατήρησε τίποτα το περίεργο. Αναγνώστης του ιστότοπου Flagstok ανέφερε ότι εκρήξεις ακούγονταν από τις 00:25 έως τις 00:32, ήταν αισθητό το ωστικό κύμα, ενώ δύο φορές μέσα από την πυκνή συννεφιά φάνηκαν κάποιες «φωτεινές λάμψεις».

Video of explosions on an airfield in Belarus that hosted Russian planes, has appeared. Belarus say it was engine fire. pic.twitter.com/M95M4EDyBO

BREAKING:

8 large explosions reported from Ziabrauka airfield near Homel in Belarus.

Lots of Russian military gear is stationed there & the Russians often launch attack against Ukraine from Ziabrauka.

Ukraine might have counterattacked Belarusian territory for the first time pic.twitter.com/ACGGEUlPDI

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2022