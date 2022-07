Οι Βρετανοί δεν είναι λαός που έχει συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Στην περίπτωσή τους, δε, ασύγκριτα πιο αφόρητες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές εξαιτίας των υψηλών επιπέδων υγρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεδομένων μάλιστα των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούσαν έως σήμερα στη χώρα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καν κλιματιστικά, καθώς δεν κρίνονταν απαραίτητα.

Τουναντίον, επισημαίνει η Met Office, τα κτίρια «είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν τη θερμότητα, σε σύγκριση με τις πιο ζεστές χώρες». Γεγονός που κάνει επίσης χειρότερες τις «τροπικές νύχτες», όταν η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σχεδόν απροετοίμαστο στο νέο κύμα καύσωνα δείχνει μέχρι και το ίδιο το κράτος. Το σύστημα συναγερμού για ακραία ζέστη -που έχει τώρα σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στο μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας- δημιουργήθηκε μόλις πέρυσι.

Στους αγγλικούς σιδηροδρόμους τα δρομολόγια έχουν από χθες αναγκαστικά περιοριστεί, το ίδιο και η ταχύτητα όσων συρμών κινούνται, καθώς οι ράγες έχουν κατασκευαστεί με ανθεκτικότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αρκετές αναφέρεται ότι έχουν τώρα λυγίσει.

Όμως δεν είναι μόνο αυτές οι υποδομές που προκύπτουν προβληματικές απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Χθες, εν μέσω ενός διαρκούς χάους στις αερομεταφορές, στο αεροδρόμιο του Λούτον στο Λονδίνο προστέθηκε ακόμη ένα πρόβλημα.

https://www.in.gr/2022/07/18/world/vretania-ekleise-o-diadromos-aerodromiou-ypesti-zimia-logo-kaysona/ Σε ένα τμήμα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης έλιωσε η άσφαλτος από τις ασυνήθιστα για την περιοχή υψηλές θερμοκρασίες.

JUST IN: London Luton Airport operations were halted on Monday after high temperatures lifted a small section of the runway #UK #Heatwave pic.twitter.com/AGkk9riYjF

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 18, 2022