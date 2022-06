Στην πατρίδα του και την Αϊντχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο τερματοφύλακας, Μπόι Βάτερμαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Ο 38χρονος πορτιέρε υπέγραψε για ένα χρόνο στην ολλανδική ομάδα, με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της Αϊντχόφεν, Τζον Ντε Γιονγκ, να αναλύει τους λόγους για τους οποίους η PSV προχώρησε στην απόκτηση του πολύπειρου τερματοφύλακα.

«Ο Μπόι αγωνίστηκε αρκετά τις τελευταίες σεζόν. Είναι fit, ξέρει πολύ καλά τους νόμους του παιχνιδιού και φέρνει μαζί του για τα αποδυτήρια την μεγάλη του εμπειρία. Αυτό είναι κάτι ανεκτίμητο για τους πολλούς νέους παίκτες που έχουμε στο ρόστερ μας. Επιπροσθέτως, ξέρει καλά την PSV από το παλιότερο πέρασμα του από την ομάδα την σεζόν 2012-13. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον βλέπουμε να επιστρέφει».

Πέρσι αγωνίστηκε σε 11 αναμετρήσεις και δέχθηκε 18 γκολ, ενώ τρεις φορές κράτησε ανέπαφη την εστία του. Τη διετία που φόρεσε τα χρώματα του ΟΦΗ έπαιξε σε 34 ματς και δέχθηκε συνολικά 45 γκολ, ενώ σε 10 παιχνίδια κράτησε το μηδέν.

Back in 🔴⚪ as a man with a lot of experience.#TheBoyWay

— PSV (@PSV) June 20, 2022