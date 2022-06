Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Stuttgart Open ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, αφού ο Άντι Μάρεϊ επικράτησε 2-0 σετ του 23χρονου Έλληνα και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά.

O Tσιτσιπάς δεν βρέθηκε σε καλό απόγευμα, σε αντίθεση με τον 35χρονο πολύπειρο Βρετανό ο οποίος στην μεγαλύτερη διάρκεια του ματς ήταν αλάνθαστος και με «όπλο» το εξαιρετικό σερβίς του κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Στέφανου, κλείνοντας έτσι θέση για τα ημιτελικά του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Από την αρχή το ματς ήταν αρκετά ισορροπημένο με χαρακτηριστικό να είναι το γεγονός πως δεν σημειώθηκε κανέναν μπρέικ, ενώ την ευκαιρία για αυτό είχε μονάχα ο Μάρει στο 7ο γκέιμ.

Έτσι, οδηγηθήκαμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Μάρεϊ ήταν τυχερός σε έναν πόντο αφού με τη βοήθεια του φιλέ έφτασε στο mini break και στη συνέχεια έκλεισε το πρώτο σετ με 7-6 (5).

Kicking off the second set like @andy_murray | @theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/KjLe1woeeO

Το σκηνικό της αναμέτρησης δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Αμφότεροι και οι δύο τενίστες διατηρούσαν το σερβίς του, με τον Βρετανό να δημιουργεί break point το οποίο εκμεταλλεύτηκε για να προηγηθεί με 4-2.

Στην συνέχεια ο Μάρεϊ κατάφερε να διαχειριστεί εξαιρετικά το προβάδισμα του για να κλείσει το σετ και τον αγώνα με 6-3 παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους «4» του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Andy Murray + grass = magic 🪄

He scores his first Top 5 win since 2016 over the first seed Stefanos Tsitsipas 7-6(4) 6-3 🙌 @andy_murray | @theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/Ssk7jO48qi

— ATP Tour (@atptour) June 10, 2022