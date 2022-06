Η Βασίλισσα Ελισάβετ ευχαρίστησε όσους λαμβάνουν μέρος στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, πριν από τη σημερινή έναρξη των τετραήμερων εκδηλώσεων και των δημόσιων αργιών στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα εβδομήντα χρόνια της βασιλείας της.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την χώρα, αλλά και παγκοσμίως, αναμένεται να λάβουν μέρος στους εορτασμούς που αρχίζουν σήμερα, προκειμένου να τιμήσουν την 96χρονη βασίλισσα που παραμένει στο θρόνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο απ’ ό,τι όλοι οι προκάτοχοί της, σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση.

Το επίσημο πορτρέτο για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της αποκαλύφθηκε μαζί με το μήνυμά της και τη δείχνει χαρούμενη, στο σπίτι της στο Κάστρο του Ουίνδσορ, καθισμένη δίπλα σε ένα παράθυρο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Ranald Mackechnie στον προθάλαμο Victoria στα ιδιωτικά διαμερίσματα της Βασίλισσας στο Windsor.

Her Majesty The Queen, the first Monarch in British history to celebrate a Platinum Jubilee.

To mark the beginning of the #PlatinumJubilee Celebration Weekend, a new portrait of The Queen has been released.

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 1, 2022